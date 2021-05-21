Create a client-facing page for instant meeting scheduling, and post notifications to Slack whenever a new booking is made.Sprintful connects with your Slack workspace and enables your clients to book a meeting with you using a professional-looking webpage. Sprintful enables granular weekday and hourly availability, flexible time durations, advanced notification settings (including Slack), custom booking forms, and deep custom branding.
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Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@sprintful.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti