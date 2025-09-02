Criteri di conservazione dei dati
Sleekplan GmbH will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to the application function is retained.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Sleekplan GmbH will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
Sleekplan GmbH will store Customer Data in accordance with our security standards. Our entire website, the customer portal, the storage, and hosting servers are only accessible via encrypted connections (HTTPS using RSA 2048 bit keys). We use TLS also for internal server-to-server communication.
Sedi dei data center
Germania, Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no