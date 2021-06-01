Criteri di conservazione dei dati
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Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
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Criteri di archiviazione dei dati
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Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Amazon Web Services s3
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no