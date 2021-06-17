Criteri di conservazione dei dati
Payfunnels doesn't retain any data from the Customer. Payfunnels app is working with only incoming-webhook scope, which helps to only trigger messages to the Customer
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Payfunnels doesn’t obtain any Customer data. However, on disconnect we will be removing the retrieved token and trigger webhook URL
Criteri di archiviazione dei dati
Payfunnels doesn’t obtain any Customer data.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no