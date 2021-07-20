Criteri di conservazione dei dati
Vercel retains Customer Data only for the minimum necessary period to fulfill contractual/legal obligations, support the Services, or meet business needs. Upon termination, Customer Data is deleted within a commercially reasonable timeframe unless legally required to retain it. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customer Data can be deleted on demand via the self-service portal or upon account termination. Vercel deletes Customer Data in accordance with or DPA. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)
Criteri di archiviazione dei dati
Customer Data is encrypted and stored at rest using AES-256, and in transit using TLS 1.2+. Data is hosted across AWS, Azure, and GCP infrastructure. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted via AWS, Azure, and GCP
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Azure and GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Opus 4.6 (Anthropic)
Impostazioni di conservazione LLM
Anthropic models configured with Zero Data Retention (ZDR). Customer prompts and model outputs are not retained by Anthropic after inference processing.
Politica di conversazione dei dati LLM
Vercel uses Anthropic Claude Opus 4.6 through AI Gateway. Requests are processed by Anthropic under Anthropic's enterprise controls.
Politica di residenza dei dati LLM
Requests are sent to Anthropic's global inference infrastructure. Vercel AI Gateway does not currently provide region-specific data residency controls for provider inference workloads.