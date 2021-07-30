Criteri di conservazione dei dati
CustomFi.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
CustomFit.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Criteri di archiviazione dei dati
CustomFit.ai will not retain any customer data acquired via Slack other than Slack-user-id and Slack-channel-id
Sedi dei data center
Singapore, Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Google Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no