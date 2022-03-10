Criteri di conservazione dei dati
DISCO Hold is a legal hold application. All data retention will be per the client's policies and procedures.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
DISCO Hold is a legal hold application. All data retention will be per the client's policies and procedures. The client will control all data archival and removal.
Criteri di archiviazione dei dati
All data storage will be held in accordance with the CS DISCO Encryption Policy.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no