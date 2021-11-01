Criteri di conservazione dei dati
We store the data for as long as it’s needed for the purpose. We might retain it longer in case we have a legal obligation to do so.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Wellsome removes customer data once the company is not a customer of Wellsome anymore or if a user has explicitly requested to do so
Criteri di archiviazione dei dati
Wellsome stores data in accordance with GDPR and industry standards.
Sedi dei data center
Francia, Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Scalingo, GraphCMS, AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati