Criteri di conservazione dei dati
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータ（例：アクセストークンやチャンネルID）のみを保管します。また、ワークスペースとのリンク解除や、統合を完全に削除することをユーザーが選択した場合、amptalkはデータストアからデータを削除します。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
amptalkは、ユーザーが統合を削除したり、Slackのワークスペースのリンク解除を選択した場合、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを削除します。
Criteri di archiviazione dei dati
amptalkは、Slackのワークスペースとの統合に必要なデータを、統合期間中のみデータストアに保管します。
Dettagli dell’hosting dei dati
クラウドに保管されます。
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no