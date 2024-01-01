Data dell’ultimo test di penetrazione
2024-01-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@gocassava.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Stripe, AWS S3 and Cloudfront, Plausible Analytics, hCaptcha, MailJet, and Digital Ocean