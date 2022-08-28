Haiilo Share

Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-08-28
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
OAuth2 for services such as Google Workspace, or SAML for IDPs such as Azure, Okta, Onelogin, Ping Identity, etc.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
support@smarp.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
different services for customer support, analytics, email sending, server/data hosting