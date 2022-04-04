Contentful

Criteri di conservazione dei dati
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Criteri di archiviazione dei dati
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no