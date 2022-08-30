Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-08-30
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
admin@alltius.ai
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no