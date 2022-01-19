Criteri di conservazione dei dati
Data in the database is retained for seven years.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Database backups are archived into AWS S3 Glacier after 7 years.
Criteri di archiviazione dei dati
Application Data is stored in AWS RDS.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
AWS RDS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no