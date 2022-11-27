Cast HR Platform

Criteri di conservazione dei dati
We keep user data indefinitely unless a user deletes their account or workspace. User data is permanently deleted 90 days after deleting an account or workspace.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We store the personal information we receive as described in this Privacy Policy (https://casthr.co/legal/privacy) for as long as you use our Services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws.
Criteri di archiviazione dei dati
Here is a revised version of your Data Storage Policy field, incorporating the requested details:
We store personal information as described in our Privacy Policy (https://casthr.co/legal/privacy). Data is securely stored on cloud servers located in European Union. We use industry-standard security measures, including encryption at rest and in transit, to protect your data from unauthorized access, alteration, or disclosure. Personal information is retained for as long as you use our Services or as necessary to fulfill the purposes for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. For more details, please refer to our Privacy Policy.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Hetzner
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no