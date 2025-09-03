Criteri di conservazione dei dati
When you cancel your Bucket account, you can request data deletion at hello@bucket.co.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Bucket reserves the right to delete your data 60 days after account cancellation, and once deleted, the information cannot be recovered.
Criteri di archiviazione dei dati
Bucket's data storage policy involves collecting only necessary data, encrypting all data via SSL/TLS during transmission, and encrypting data at rest.
Sedi dei data center
Irlanda
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no