GIF Monger

Criteri di conservazione dei dati
We retain search terms and log data only as long as necessary for operational effectiveness. Log data is purged regularly in accordance with our data retention practices.
We retain user IDs and user tokens in order to post as the user. We also record the amount of GIFs each user has posted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
User requests for data removal are processed manually.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored securely, with access limited to authorized personnel. We use industry-standard measures to prevent unauthorized access or disclosure.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
OVH
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no