Criteri di conservazione dei dati
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR data retention policy.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR archival/removal policy.
Criteri di archiviazione dei dati
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR data storage policy.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
DigitalOcean
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no