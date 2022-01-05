Digging the internet in the name of generating pipeline? Not anymore. With B2Brain, automatically receive account intelligence and put your best pitch forward.With B2Brain Slack app, stay on top of all intelligence for your target accounts, right within Slack and close better with your sales team.Goodbye robotic pitches. Automate all of your account research with B2Brain.
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Conforme a HIPAA
no
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
support@b2brain.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti