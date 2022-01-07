Criteri di conservazione dei dati
No personal data is stored. The data that we store is limited by the app settings, specifically:
* Tisane connection settings (API key, on-prem URL)
* Slack IDs of alert recipients
* Tisane bot preferences
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Removed on uninstallation
Criteri di archiviazione dei dati
Tisane Labs stores data according to the Personal Data Protection Act (Singapore), which is compliant with GDPR.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no