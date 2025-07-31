Propelon GateCube

Criteri di conservazione dei dati
Data is retained within Q2E while the company is licensed to use Q2E. Upon termination of the license, Q2E destroys all the customer data within 30 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We do not have an archival policy, since all data will remain active for the customer while they have an active license
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored within a secured data center where all data is encrypted in transit and at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Microsoft Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no