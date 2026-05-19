CalendarAnything Integration

Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Every service that salesforce does
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
ca-dev@silverlinecrm.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no