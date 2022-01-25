Criteri di conservazione dei dati
All data for analytics computing are ephemeral, it stays during the user's activity time and is discarded right after, for other activity logs, data is stored for a maximum of 90 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Columns Ai will remove any users' account data in accordance with to request.
Criteri di archiviazione dei dati
Currently, we don't store customers' personal data. User account info is stored in a managed database.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Everything is deployed at Google Cloud.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no