Criteri di conservazione dei dati
Your privacy and the security of your data is our top concern. Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to contact@forslack.io. Optimizely++ does not store any personal information.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Optimizely++ provides all users the ability to delete their data by submitting a request to contact@forslack.io.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. Our application endpoints are TLS/SSL only. All software systems for hosting and storing data are protected by multi-factor authentication.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
http://localhost/optimizely-plus-plus-marketing/static/privacy.html#subprocessors