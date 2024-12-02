Data dell’ultimo test di penetrazione
2024-12-02
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta, Salesforce, Google, Office365
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@getmaxiq.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
no
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Salesforce, Gmail and Google Calendar