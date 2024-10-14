batonnアシスタントリクルーター

Criteri di conservazione dei dati
batonnとSlackの連携を行っている間、データを保持します。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
取得したユーザー情報は、batonnでSlack連携を解除した場合、削除されます。
ユーザー情報の確認・削除に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスより対応します。
support@batonn.io
Criteri di archiviazione dei dati
顧客データは、ホスティングプロバイダーを通して保存され、永続的かつ安全に保存されています。
Dettagli dell’hosting dei dati
クラウドホスト
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no