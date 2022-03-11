Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Sign in with Slack
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
escape.electric@gmail.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
OVHcloud for Hosting,
ImageKit Inc for Image Hosting,
Stripe for Invoice and Billing,
Google LLC and Slack Technologies LLC for communication