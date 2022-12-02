Criteri di conservazione dei dati
We retain Slack workspace data (messages, user info, channel metadata) only while your integration is active. Vistaly objects created through Slack (cards, feedback) are retained in your Vistaly workspace independent of the Slack integration status. Slack-specific data is deleted upon app removal, but your created content remains accessible in Vistaly.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When the Slack app is uninstalled, all Slack-specific data is deleted within 30 days. Vistaly objects created via Slack remain in your Vistaly workspace and are not affected by Slack app removal. To delete Vistaly content, users must do so through their Vistaly account. Immediate deletion of Slack data can be requested at support@vistaly.com.
Criteri di archiviazione dei dati
Slack workspace data is stored in secure U.S.-based facilities with encryption at rest and in transit. We maintain enterprise-grade security with access controls and audit logging. International data transfers comply with EU-U.S., UK, and Swiss-U.S. Data Privacy Framework principles. Access is restricted to authorized personnel only.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no