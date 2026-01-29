ThoughtSpot Sync

Criteri di conservazione dei dati
App/integration does not store any customer data hence there is no retention policy
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
App/integration does not store any customer data hence there is no archival/removal policy
Criteri di archiviazione dei dati
App/integration does not store any data customer data
Dettagli dell’hosting dei dati
NA
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no