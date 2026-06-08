VWO (Wingify)

Criteri di conservazione dei dati
Customer data is stored on VWO as long as the customer's VWO account remains active. If an account expires, all relevant data is deleted after 90 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Disposal of VWO customer's data are done in accordance with Federal Data Protection laws and pursuant to VWO’s data retention schedule(90 days).
Criteri di archiviazione dei dati
VWO uses high-grade 256-bit Symmetric-key encryption using the AES algorithm to store the customer data. The data stored on production servers is accessible only to the Head of Engineering and lead engineers. No other member of VWO has access to customer data unless specific access permission is granted by the Chief Executive Officer and VP-Engineering for resolving any technical issue or for debugging purposes.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
GCP
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no