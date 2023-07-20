Criteri di conservazione dei dati
Hex retains customer data for the duration of the customer's contract with Hex.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Hex may provide the option for customers to delete data after their subscription ends. This request must be made by the customer, and Hex may require additional ID verification. Hex will hard delete all information from currently running production systems within 30 days of the deletion request.
Criteri di archiviazione dei dati
Hex offers the choice of US and EU data residency for multi-tenant deployments. Hex single-tenant deployments may store data in an AWS region specified by the customer, subject to AWS service availability.
Dettagli dell’hosting dei dati
Hex utilizes Amazon Web Services (AWS) to host its SaaS platform.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Hex leverages models from OpenAI and Anthropic on an enterprise, zero training, zero retention policy.
Impostazioni di conservazione LLM
Hex's LLM providers have a zero retention, zero training policy.
Politica di conversazione dei dati LLM
Hex AI features operate in a multi-tenant environment.
Politica di residenza dei dati LLM
By default Hex AI uses US data residency.