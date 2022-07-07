Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
We have dedicated Single Sign-On integrations available for Microsoft Azure AD, Google Cloud, and Okta. Alternatively, you can set up custom SAML SSO with any Identity Provider (IDP) of your choosing.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@airfocus.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no