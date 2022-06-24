Anonymous Honestbot

:red_circle: "It's our go-to tool for employee whistleblowing."

:question: "Our town hall meetings became very active after introducing anonymous questions."

:shield: "As a shy person, I struggle with expressing my concerns openly. Being able to send anonymous messages in team conversations is a lifesaver for me."

:warning: "We managed to prevent a serious GDPR incident only because one of our employees warned us anonymously via direct message."

:speaking_head_in_silhouette: "We occasionally organize anonymous 1:1s with our CEO to share ideas and ask questions. People love it!"

Let your teammates sendthrough the bot. Get real feedback, improve communication, and resolve sensitive issues. When more details are needed, continue dialog 1:1 with the anonymous person. And if you worry that users will misuse Honestbot,Posting anonymous messages with Honestbot isfor regular users. For leaders, Honestbot provideswhile staying:gear: