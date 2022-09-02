Acquire.com

Criteri di conservazione dei dati
Data is collected when MicroAcquire is installed and interacted with while installed on your workspace. You can submit a request to have your data deleted at any time after removing the MicroAcquire app from your workspace. Send your request to security@microacquire.com and your data will be deleted within 30 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
You can submit a request to have your data deleted at any time after removing the MicroAcquire app from your workspace. Send your request to security@microacquire.com and your data will be deleted within 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL, and at rest with AES-256, block-level storage encryption. All data is stored in the US.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
In the cloud on AWS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no