Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta and Microsoft Azure AD
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
help@v-comply.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
We use several AWS services for the functioning of our application that includes AWS Cognito, S3, Route 53, Cloudfront among others.