Summize Assistant

Criteri di conservazione dei dati
Customer data is retained for as long as a customer has an account with Summize.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
On termination of customer account, all data is irretrievably destroyed after 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored on Summize infrastructure hosted in Azure, data is stored encrypted at rest and is encrypted in transit.
Dettagli dell’hosting dei dati
All data is hosted in Azure Datacentres, it is encrypted at rest and in transit using SHA256
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no