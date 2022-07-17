ComplianceCow Connector for Slack

Criteri di conservazione dei dati
We retain data for 90 days for every customer, in accordance with the agreement we have with the customer.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Our archival policy aligns with our data retention policy of 90 days. We also provide customers the capability to self-remove their data on demand.
Criteri di archiviazione dei dati
All customer sensitive credentials are stored in encrypted key vault. Also, all data are encrypted at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
We run our services on Azure Kubernetes Services
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no