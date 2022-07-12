Criteri di conservazione dei dati
We delete data 12 months after there is no activity in the client space or editor unless otherwise specified by the customer. When an account is deleted, we delete the data.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Criteri di archiviazione dei dati
Dock uses Amazon Web Services (AWS) for the hosting of data and staging and production environments. AWS data centres are monitored by 24×7 security, biometric scanning, and video surveillance and are SOC 1, SOC 2, and SOC 3 certified.
All customer data is protected by 2FA
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no