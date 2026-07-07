Criteri di conservazione dei dati
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Criteri di archiviazione dei dati
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will store data related to the user including location, time zone, name and email alongside app related data
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Google Cloud Firebase
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
OpenAI Responses API using GPT-5-mini
Impostazioni di conservazione LLM
OpenAI response storage is disabled for this feature (`store: false`). Slack data is not used to train models.
Politica di conversazione dei dati LLM
Multi-tenant with logical customer isolation.
Politica di residenza dei dati LLM
No dedicated regional data residency configured for our OpenAI API project