Criteri di conservazione dei dati
We collect your workspace information including your team and user profiles. This information is kept for 90 days after uninstalling the app.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
You can request your data being deleted by sending an email to our support contact at plain@manhtai.com. It will be automatically deleted after 90 days when uninstalling the app.
Criteri di archiviazione dei dati
We store your data in a secure database and can be deleted at any time.
Sedi dei data center
Singapore
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Fly.io
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no