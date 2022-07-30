Phish Report

Criteri di conservazione dei dati
We collect the minimum amount of personal data necessary to provide you with service. And data is only retained for as long as is necessary to provide that service.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
When requested, all data about your Slack workspace is immediately removed from our database. Backups are retained for 30 days only.
Criteri di archiviazione dei dati
We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us during transmission and once we receive it.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no