Criteri di conservazione dei dati
AllstarsBot keeps customer data until he deletes his account.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
AllstarsBot deletes all customer data once a request has been made to hello@allstarsbot.com.
Criteri di archiviazione dei dati
AllstarsBot does regular data backups stored on a separate server of our cloud provider.
Sedi dei data center
Finlandia
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Hetzner
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no