BigID-Discovery

Criteri di conservazione dei dati
We have an internal data retention policy for how we handle and store customer data.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We have an internal data archival/removal policy for how we handle and store customer data.
Criteri di archiviazione dei dati
We have an internal data storage policy for how we handle and store customer data.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
For our cloud hosted products, this is hosted on AWS infrastructure.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati