Criteri di conservazione dei dati
Credal retains data only as long as necessary (i.e., while accounts using it are in active status), after which the data is deleted or anonymized unless required by law to retain it for longer.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Credal will archive or remove customer data upon customer request. When accounts are voluntarily closed, all related data will be removed after 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Credal AI stores customer data in encrypted databases subject to industry-standard security.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Users can choose from various models offered by OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), and Google (Gemini)
Impostazioni di conservazione LLM
Please see response above.
Politica di conversazione dei dati LLM
We have DPAs or equivalent agreements executed with all LLM model providers, prohibiting and/or limiting storage, retention, and ability to train models on our users' data. Please refer to each provider's relevant docs for other terms/policies.
Politica di residenza dei dati LLM
US for all providers