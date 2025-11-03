Criteri di conservazione dei dati
We retain personal data only for as long as necessary to fulfill the purposes for which it was collected and processed, including legal, accounting, and reporting obligations. Retention periods are determined using data sensitivity, risk, processing purpose, and legal/regulatory requirements.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
At the end of the applicable retention period, we securely delete or permanently anonymise personal data so it can no longer identify individuals.
Criteri di archiviazione dei dati
Omnea's solution is hosted on Amazon Web Services (AWS) in the London region (eu-west-2). Infrastructure and data storage for this deployment are located in this AWS region. Omnea uses managed data stores (including PostgreSQL on AWS Aurora) with automated backups and encryption at rest and in transit.
Sedi dei data center
Regno Unito
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
GPT4.1-mini, Anthropic Haiku 4.5
Impostazioni di conservazione LLM
By default, AI model input/output content is not retained for model training by our managed model platform. Operational logs and observability telemetry are retained according to configured environment-specific retention policies.
Politica di conversazione dei dati LLM
Customer prompts and outputs are not used to train AI models. Data is logically isolated by organisation and processed only to generate responses.
Politica di residenza dei dati LLM
AI processing is region-aware and runs within our configured AWS deployment regions, with contractual and policy controls applied for international transfers where required.