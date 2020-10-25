Criteri di conservazione dei dati
BasicOps will retain customer data as long as you have a BasicOps account. You can close your account at any time.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
BasicOps will removed archived customer data upon request.
Criteri di archiviazione dei dati
BasicOps stores customer data in databases hosted by AWS, with a replica in another zone to ensure availability at any time.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no