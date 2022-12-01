GroupsTracker.com

Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-12-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@ebros.pl
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Payments: Paypal, Libraries: nodeJS axios, aws-sdk, express, priomise-mysql,