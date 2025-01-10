Criteri di conservazione dei dati
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
You can request to remove your data at any time via e-mail request to hello@flaree.app. Send your request and your data will be deleted within 30 days.
Mobile Reality will remove Customer Data in accordance with our privacy policy and terms of service documents
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored durably and securely using AWS Postgres RDS, and daily backups are provided by AWS. All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL (TLS 1.2), and at rest with AES-256, block-level storage encryption. All data is stored in Germany.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
We host data on the cloud.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no