Criteri di conservazione dei dati
Chrome-Stats will retain customer data indefinitely until there is a removal request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Chrome-Stats will remove customer data in accordance with customer request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Criteri di archiviazione dei dati
Chrome-Stats will store customer data indefinitely until there is a removal request. Contact support@chrome-stats.com for removal request.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted on AWS + Azure
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS, Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no