Criteri di conservazione dei dati
Turnify App will retain only the necessary data to fulfill its promised features to the users. This is in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Turnify App removes all user data on request. In addition to periodic removal of inactive accounts. This is in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione dei dati
Turnify App securely stores the data it requires to operate. This is in accordance with GDPR.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no